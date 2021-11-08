港初創研發微雲台 欲打破日企壟斷

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

高瞻創新科技（Vista Innotech Limited）研發總監麥練智稱，公司於2017年底成立，專門研發微雲台這種重要零部件。微雲台是指內置在運動相機、車載鏡頭、穿戴式設備、無人航拍機及智能手機等產品的防手震影像穩定裝置，以區別於提供同一功能的手提雲台。

微雲台的零部件包括影像傳感器、驅動晶片及防震摩打等，由數碼相機年代起，這些關鍵零部件一直由日本企業壟斷，有約九成市場佔有率。直至現時，中國內地相關企業大多數只具有自動化組裝微雲台的能力，關鍵零部件差不多全部要從日本或其他外國公司採購。真正在微雲台方面擁有自主研發技術的內地企業，相信只有三數家。

麥練智曾在一家美資公司工作，研發光學防震技術和零部件，主要應用於數碼相機。雖然日本企業在微雲台方面擁有相當大優勢，但有些環節未夠好，並非完全沒有市場空間。該公司成立時，美國未開始對中國內地企業實施科技禁運，但他們已抱有打破美日壟斷、港資企業也能夠提供關鍵零部件的想法。

防震角度較闊 整體結構較簡單

他表示，傳統上大多數微雲台光學防震技術（OIS），當用戶手震時，會控制鏡頭相應移動，以避免畫面模糊，但影像傳感器不會相應移動。蘋果iPhone 12和iPhone 13光學防震技術Sensor-Shift當用戶手震時，會控制影像傳感器作出相應移動，但鏡頭不會相應移動。這兩種設計的缺點是防震角度較狹窄，而且接近邊緣的影像，防震效果較差。

高瞻創新科技自行研發的微雲台，當用戶手震時，會同時控制鏡頭和影像傳感器作出相應移動，防震角度較闊，可以達到正負3度至5度（視乎體積大小）；接近邊緣的影像防震效果和中央一致。此外，該公司的微雲台採用傾斜式彈簧和雙L形軟性電路板，並運用演算法取代其中一枚傳感器，令整體結構較簡單，成本較低。在一年多前開始推出其微雲台，第一代和第二代產品體積不夠小，只能應用於運動相機、車載鏡頭、穿戴式設備和無人航拍機等，累積出貨數十萬件。近月第三代微雲台研發成功，體積縮小至可以應用於智能手機內（以下稱為「手機微雲台」），並且支援5000萬像素的定焦鏡頭。

為了向記者證明其防震技術的效果，該公司將一部內地山寨智能手機的鏡頭裝上其手機微雲台，與一部iPhone 12安裝在同一個平台上，作正負3度的搖晃。結果，iPhone 12的影像一片模糊，山寨智能手機的影像卻一直保持清晰。

手機微雲台明年推 料內地3品牌採用

現時，該公司正在伙拍兩家主要的手機鏡頭模組生產商，試產手機微雲台，並做各種測試。當可靠性穩定和生產工序順暢後，這兩家公司就會正式獲授權量產手機微雲台，整合在它們的手機鏡頭模組內推出，預料時間為明年上半年。預料其手機微雲台推出初期，會先獲得3個內地智能手機品牌採用。之後，合作的兩家手機鏡頭模組生產商還會嘗試向兩大外國品牌推廣。

雖然公司暫時仍未收支平衡，但樂觀預測手機微雲台明年上半年推出後，出貨量將遠高於非手機微雲台，令收入大增多倍，可望在明年底前錄得營運盈利。另外，在10月底的貿發局電子產品展中，公司亦有展出各款微雲台，吸引到一些電子產品生產商和投資者洽談合作。

[新經濟新天地]