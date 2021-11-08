呂志宏：擁抱NFT熱潮 先擁數字錢包

現在我與大家簡單分享購買NFT的常見方法。首先你要擁有數字錢包並進行增值。以全球最大NFT買賣平台OpenSea為例，其用以太坊交易，建議使用錢包如MetaMask的插件。用戶在OpenSea參與NFT時需要支付一定的以太幣ETH作為手續費，因此要提前往錢包充值。你可以通過其他交易所已有的錢包過幣，亦可透過信用卡等支付工具買幣。第二步，連接錢包之後，綁定郵箱並設置用戶名。之後閣下便可以在OpenSea官網上的market選擇NFT，點擊自己喜愛的NFT，在錢包中確認交易便可。

須堅守「合法、合規及安全」原則

NFT市場備受關注，恍如比特幣創造之初的情形。這輪NFT浪潮湧現不少藝術、時尚品牌或藝人粉絲互動的虛擬收藏品，我認為，成熟的市場必須擁抱「合法、合規及安全」的原則，而目前市場上的參與者大多以散戶為主，他們只能透過一些熱錢包來買賣NFT，但過程中沒有太多講究以上原則的託管和保險服務。誠言，NFT區塊鏈應用是金融科技最新的趨勢，我們擁抱科技的同時，也需時刻留意其潛在的風險。

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[呂志宏 DA煉金術]