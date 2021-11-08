陸振輝：隨緣就好 凡事不強求

因此，隨緣就好。凡事不强求，是我的終歸是我的，不是我的無論怎麼努力也不是我的。擁有的就好好珍惜，失去的就讓它隨風飄逝。人生不過百年，終究是機緣二字，對錯並不重要，生命會因為經歷而豐富沉澱。

因此，看淡就好。物質的東西，够用就可以；名利的得失，看淡就可以。再大的房子，也裝不下貪得無厭的心；再高級的牀，也無法讓一個焦慮失眠的人安睡。活着已經不易，自己不快樂就沒有人能夠給你快樂。

因此，面對就好。人非聖賢，孰能無過？我們通常能夠輕易原諒別人的錯誤，卻很難原諒自己的錯誤，好像原諒自己的錯誤就是承認失敗。但你只是一個普通的凡人，別把自己想得那麼偉大和堅強，能夠直接面對自己的內心，肯去承認錯誤和失敗，也是人生的必修課。

因此，簡單就好。因為人生太複雜，所以就要在複雜之中活得簡單；因為人生充滿困擾，所以要在困擾中尋求快樂；因為人生太無常，所以要在無常中活得樂觀；因為人生太多規限，所以要在規限中活得灑脫。

生命中除了生和死，還有什麼大事呢？心簡單了，世界就變得簡單了，幸福就會變得更簡單了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]