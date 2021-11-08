梁振輝：澳元處「舒適區」 英鎊不樂觀

我們不應該對聯儲局準備撤回其超寬鬆的貨幣政策感到驚訝，重要的是，要記住目前世界所處的境地與在疫情大流行最嚴重時期實施緊急刺激措施時，情况已大不相同。大多數成熟市場和許多新興市場已經開始「與 COVID 共存」，並為其大部分人口接種了疫苗。主要經濟體的商業信心（例如採購經理人指數）表現強勁並保持擴張，近期公布的第三季度美國和歐洲企業盈利再次超出預期，有助於提升未來盈利預期。種種迹象顯示，現時各地央行由寬鬆邁向收緊的方向，是有實質的利好因素支持，亦可反映了央行對未來經濟增長的信心。

澳元兌美元應在0.7280至0.7380

美元在議息後保持區間活動，但我們認為要密切留意澳元及英鎊的走勢。澳元兌美元和英鎊兌美元分別受制於0.7560 和1.3850的關鍵阻力位，近期回吐亦改善早前技術走勢超買的情况。澳洲儲備銀行對2022年經濟增長上升5.5%的預測，以及更快實現通脹目標意味着它結束了對收益率曲線的控制。縱觀因供應鏈中斷而加劇的總體通脹，央行表示高度支持的貨幣條件將持續，直到工資增長推高核心通脹；這也暗示該貨幣仍處於舒適的範圍內。澳元兌美元今年在0.71至0.80之間交易，強勁的增長、政策支持和有利的貿易條件，表明澳元兌美元應在0.7280至0.7380技術支持附近吸引投資者的興趣。

英鎊下一個技術支持1.3275

另一方面，英倫銀行沒有如部分投資者預期般調升利率，令市場感到意外，但未來幾個月加息仍是可能發展。對供給側通脹風險可能引發工資價格的擔憂，與結束就業支援後需要監測就業數據互相平衡。英國經濟復蘇仍面臨脫歐後的爭端和供應鏈問題。英鎊兌美元若跌破1.3570可能觸發測試9月低點1.3400附近的走勢，下一個技術支持在1.3275。我們對英鎊兌美元短期走勢不太樂觀，因為隨着不確定性持續存在，累積的長倉可能平倉引發沽壓。

渣打香港財富管理投資策略主管

[梁振輝 匯市前瞻]