陳永傑：樓價指數今年料升一成

今年首3季一手私人住宅登記錄1.2834萬宗，較去年同期勁升32%。去年受到新冠疫情影響，發展商推盤步伐減慢，但今年行業經已習慣疫情下的賣樓新常態，發展商加快推盤，年內多個鐵路盤推出，例如大圍、黃竹坑、康城及火炭，皆有理想銷情，打破多個區內呎價新高紀錄。今年一手成交豪宅比例不小，令首3季總成交金額較去年上升56%，達到1793億元。

首3季二手成交增39％

二手方面，今年首3季，二手私人住宅登記錄4.2345萬宗，較去年升39%。一手成交暢旺間接帶動了二手成交，加上年內白居二批出，激活了中小型單位換樓活動。受惠二手樓價於今年內創新高，首3季二手私人住宅成交金額達3856億元，較上年升51%。中原研究部統計，今年二手成交當中97.2%業主皆能獲利離場，可見物業仍是最穩健的投資兼自用工具，亦促使香港物業繼續受追捧。相信第4季樓市表現更理想，料第4季一手成交可逾6000宗，二手成交有望突破1.26萬宗。預料第四季中原城市領先指數升至195點，升4%，全年指數可望上升近10%。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]