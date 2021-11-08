布少明：低息料持續 樓市蓄力升

資金方面則仍然充裕，儘管有指最近本港銀行結餘由高位下跌約一成，但最新仍超過4100億元的充裕水平，並無加息的迫切性，故預期在港息率維持低企下，樓市有一定支持。

事實上，近期新聞市場戰火更濃，發展商「打鐵趁熱」加快申請預售樓花同意書以補充「貨源」，此舉有助發展商保持一手「貨如輪轉」，保持新盤「熱度」及帶動整體交投氣氛。美聯物業房地產數據及研究中心綜合地政總署資料顯示，10月共有11個項目獲批預售樓花，涉及6599個單位，較9月2194伙按月升約2倍，並為本行於2002年統計該數據以來的新高。10月預售樓花申請數目急增，有助增加發展商推盤的靈活性。

筆者估計，隨着多個全新盤加入戰團，估計11月全月一手成交量可望超逾2500宗，將按月顯著增加並創1年新高。現時樓價及二手明顯處於整固向上的階段，有待各區新盤向隅客漸漸回流二手市場，出現一二手「雙軌並行」的局面，屆時樓市配合利好消息將有力再升。潛在利好消息除了樓市供不應求等老生常談的原因外，近日市場甚囂塵上、中港於明年2月前開始「較具規模」的通關，亦屬重大利好因素，料香港樓市將呈現突破，樓價亦有望進一步上升。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]