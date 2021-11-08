馬泰陽：發展商對後市信心足

9月股市波動以及10月市場觀望施政影響整體入市氣氛，據土地註冊處資料顯示，10月錄4929宗整體住宅物業註冊(包括一手私宅，二手住宅，但撇除一手公營房屋)，較9月的6095宗減少約19.1%，創近9個月新低。

不過隨着疫情緩和，今年樓市交投轉趨活躍，明顯較去年優勝，今年首10個月錄52598宗二手住宅註冊，已超去年全年的46903宗約12.1%，並創近9年新高。至於一手方面，2021年《施政報告》中提出建設《北部都會區》發展策略，日前旋即有發展商推售旗下洪水橋首個《北部都會區》概念的新盤住宅項目，與此同時，啟德新盤亦緊接登場，兩個新盤接連開價，令一手市場的戰線由新界區蔓延至九龍區。

值得注意，發展商已積極為明年的新盤做好部署，據地政總署最新資料，10月份有多達12個住宅項目新申請預售樓花，涉及伙數達6599伙，較9月2194伙按月升約2倍，更創有紀錄以來的新高。10月新申請的項目中，主要集中屯門、大埔及啟德，勢成兵家必爭之地。發展商大舉申請預售樓花做好準備，反映對後市的信心，在供求平衡之下，「磚頭」長遠仍然看俏。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]