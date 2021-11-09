世茂「撲火」未見效 境內債最多跌逾三成

世茂股價昨日微跌0.2%，收報9.66元。

或依交易所建議禁散戶買賣

世茂同日公布，10月份合約銷售為203.4億元人民幣，按年跌32.3%。有媒體引述世茂副主席許世壇在上周五投資者會議中指，近期內地債券大跌，但發現有一些只有一手、涉及僅數千或幾萬元的資金在沽貨，不排除當中有惡意成分。監管方已建議世茂停止散戶參與債券買賣，保障比較成熟理性的機構投資者，但管理層擔心此做法會令部分投資者有惡意的猜想，擔憂不給散戶買賣。他重申，公司亦可能會依交易所建議，取消散戶買賣，暫時未見世茂有申請上述調整。

近期，由於境內債大幅波動，多間內房包括中國奧園（3883）、陽光城（深：000671）已申請將境內債調整為僅限專業投資者中的機構投資者買入，而原本已持有上述債券的專業投資者中的個人投資者則可以選擇持有至到期或者賣出手上債券，惟似乎對護盤未見起太大作用。

陽光城境內債瀉近半

其他境內債方面，融信（3301）旗下的「20融信01」及「20融信03」分別跌22.22%及5.44%﹔陽光城旗下的「21陽城01」更跌45.95%。