亞洲首隻環球半導體ETF今掛牌

發行價2美元 入場費1560港元

三星環球半導體ETF是本港首隻追蹤半導體行業的ETF，而三星近年在港的策略，均以填補市場缺口為主，例如去年推出三星高息房託（3187），是本港首隻以追蹤房託的ETF。凌子敬又透露，預料明年第二季會推出另一隻行業ETF，之後會推出混合A股、港股、亞洲資產的收息類ETF。

三星環球半導體ETF管理費0.85%，全年經常性開支比率估計為1.8%，估計年度跟蹤偏離度為2%，凌子敬稱初始投資達1350萬美元。

指數涵蓋7個市場上市的公司，包括無廠半導體公司輝達（美：NVDA）、晶圓代工龍頭台積電（美：TSM）、半導體設備提供商艾司摩爾（美：ASML）、垂直整合製造公司三星電子等。

他表示，投資者以往買半導體行業ETF或會投資美國上市ETF，但需在美國交易時間買賣，今上市的新ETF對亞洲投資者方便得多，而一般投資者若買韓國、台灣等地的股票相對難，該ETF則直接參與當地股市，投資者較易參與。

芯片荒隨疫情持續至今，凌子敬認為，居家工作對電子產品需求大外，近年科技發展包括5G、雲計算，以至各地鼓勵生產電動車，都需要半導體，相信未來10年對半導體需求龐大。