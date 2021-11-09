「元宇宙」掀熱潮 以太幣創歷史新高

比特幣高見6.64萬美元 逼歷史高位

日本比特幣交易所bitbank虛幣市場分析師Yuya Hasegawa認為，因應債券收益率下降，推動比特幣價格走高。他預期，比特幣本周走勢將於5.8萬美元至7.6萬美元之間。

雖然早前各國連環打壓虛擬貨幣，Mastercard（美：MA）昨宣布伙拍亞太區3家虛幣服務供應商，推出支援虛幣的Mastercard支付卡。該卡公司介紹，有別於直接將虛幣轉帳予商戶，持卡人可即時把虛幣兌換成法幣，並於全球接受Mastercard卡支付的網上及實體商戶進行交易，所有虛幣均會以法幣形式進入Mastercard網絡當中。Mastercard認為，雖然部分商戶已接受比特幣或以太幣等虛幣支付，惟此收款方式並未普及。而上述3家首批參加Mastercard全球虛幣支付卡計劃（Crypto Card Program）的亞太區虛幣平台，包括Amber Group、泰國的Bitkub和澳洲的CoinJar。