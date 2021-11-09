美國會通過基建計劃 道指升逾200點再新高

現貨金升至近兩月高位

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）昨表示，現時通脹率比聯儲局期望水平為高，若通脹到明年持續高企，政策不會被視為成功。不過他強調聯儲局可能至2022年底才提高利率，美國10年期國債孳息在1.5厘以下徘徊。現貨金昨升穿每盎司1820美元，升至接近兩個月高位。美國將在本周公布10月生產者物價指數（PPI）及消費物價指數（CPI）等關鍵數據。分析師普遍預計，10月CPI將接近30年高位。

美國政府要求晶片製造商提交供應鏈資料，昨日限期屆滿。韓國企劃財政部表示，三星電子（韓：005930）和SK海力士（韓：000660）將提供部分數據。台積電、美光（美：MU）等大廠此前已提交資料。由於數據涉及敏感的客戶資料，美國政府的舉動曾令業界憂慮。

（綜合報道）

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