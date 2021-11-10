港交所諮詢衍生產品假期交易 擬明年4月推

券商可自行選擇參與 限定非港元產品

根據諮詢文件，券商可自行選擇是否參與假期交易，將分為假期交易參與者或非假期交易參與者；產品亦同樣分為假期交易產品或非假期交易產品，建議僅讓「假期交易參與者」買賣「假期交易產品」，在正常營業日亦然。港交所稱，在本地假期、衍生產品的相關證券市場開市時能夠買賣，是投資者評估某地點是否適合主要考慮因素，因此未有囊括港元計價產品，例如恒指、國指、科指的期貨及期權。

港交所表示，建議將「假期交易產品」由現時的半日交易延長為全日交易，聖誕節及農曆新年前夕會提供「T+1時段」（收市後交易時段），新年前夕則不會提供。結算安排上，由於公眾假期並無跨行轉帳，因此會先以美元收取，後以港元支付餘款。同時港交所提出新申報規定，要求持有產品的須申報持倉的參與者於假期交易日提交大額未平倉合約報告。