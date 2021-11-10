大行看淡改革 紛削海底撈目標價 野村最熊降至17元 麥格理質疑計劃「說易行難」

明報記者 周綺琪

自上周五收市後公布調整計劃，海底撈過去兩日股價曾一度升至23.45元高位；昨日回落至20.85元收市，跌5.44%。多家大行早前持續唱淡集團因過度擴張、拖累復蘇表現，惟宣布改革計劃後，大行對集團評級亦未見轉向。

股價昨回落至20.85元 跌逾5%

當中野村報告稱，海底撈關停門店策略有助減低租金壓力等營運成本，亦有可能令其他門店人流增加，但仍無助解決集團現時面臨的挑戰，包括未能吸引年輕客群、提升平均單價等，加上短期內盈利會因一次過租賃減值和維持員工數目成本而減少。該行將集團目標價由31.6元，大削46%至17元，評級則由「中性」下調至「減持」。

此外，麥格理報告稱，集團提出由執行董事、副首席執行官楊利娟負責領導的「啄木鳥計劃」屬「朝正確方向邁進的一步」，惟計劃轉向或「說易行難」，加上部分地區經營恢復需時，集團盈利復蘇前仍要面臨重重障礙；故該行維持對集團「跑輸大市」的評級，目標價仍為18元。

申銀萬國：目標價削至25元

申銀萬國認為，關店有助維持集團現金流，以及改善現有門店經營表現，而短期內集團增長動力由門店擴長，轉由利潤率提升帶動；該行將集團目標價由34元，削減26%至25元，並維持「跑贏大市」評級。另大華繼顯報告稱，相信隨着改革計劃執行，集團基本面或會「谷底反彈」，惟該行未見有任何短期的催化作用，故維持「持有」評級，目標價則由30.2元降至24.1元。

另一方面，海底撈調整計劃對其關連企業帶來重大影響。花旗報告指出，集團供應商頤海國際銷售或受集團計劃重挫，並會將相關隱含成本壓力轉至頤海，令其利潤率受壓。即使頤海國際的第三方銷售已基本回復增長，但仍未達管理層20%至30%的增長指引。因此，該行亦將頤海目標下調至31.2元，保持「沽售」評級。