陽光保險傳明年港IPO 集資最多155億
文章日期：2021年11月10日
【明報專訊】路透社旗下IFR引述消息人士報道，多年前有意赴港上市的陽光保險集團再度考慮明年在港首次公開招股（IPO），預計集資約10億至20億美元（約77億至155億港元），目前正與中金公司和瑞銀商討事宜。陽光保險未有置評。
內地七大保險集團之一
陽光保險曾於2010年就赴港上市事宜邀請銀行參與競標，惟最終未有成事。集團於2005年7月成立，為內地七大保險集團之一，經營業務包括財產保險、人壽保險、信用與擔保保險、資產管理等，近年專注於利用人工智能和大數據發展業務。
京城佳業1手中籤率25% 暗盤窄幅上落
另外，在管包括胡同、鳥巢等項目的內地物管公司京城佳業（2210）今日掛牌上市，按招股價下限8.28元定價，暗盤股價僅輕微上落。該股昨日於輝立暗盤收報8.2元，微跌0.97%，以每手400股計，每手帳面蝕32元；於富途收報8.21元，跌0.85%，每手帳面蝕28元；於耀才報8.3元，升0.24%，每手帳面賺8元。
京城佳業昨日公布IPO發售結果，獲6377人認購，集資淨額約2.47億元，公開發售部分超購1.88倍，國際發售超額認購僅足額。該股一手中籤率25.07%，抽5手可穩獲一手，超過七成半人只抽一手；有一名「頂頭槌」大戶，獲配發65.48萬股，中籤率為65.48%。