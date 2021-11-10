萬事達卡推先買後付 主攻中小企市場

助企業可從全球供應商分期融資採購

萬事達卡表示，該產品可讓持卡人在全球接受萬事達卡的商戶中，將任何交易定為每月或定期分期付款，有助企業可以從全球供應商處進行分期融資採購，並更好地管理現金流，毋須分散管理支付計劃。

萬事達卡稱，產品為提供簡單的融資渠道，同時為規模較小的營運商提供建立信用記錄的途徑，該行亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra（圖）表示，新冠疫情令小企業融資障礙更受關注，不少東主倚賴其個人信用額度，或透過非銀行貸款機構獲得營運所需的資金，但做法不利業務可持續地增長。該產品可為企業制定信用評級，企業可用以作申請其他更精密的信用產品。

全球75%受訪小企業東主或採用

萬事達卡在今年委託機構進行調查，顯示小企業對使用「先買後付」支付模式的產品有興趣，在印度和新加坡尤其突出，分別有77%和80%的受訪者表示，有興趣使用專為小企業而設的分期付款產品。在全球層面，有75%曾在個人購物時使用分期付款小企業東主表示，很可能會在其公司業務採用類似的支付方案。