道衡‧德安華：內房受壓 資金或轉投香港

李成安稱，內房股受壓，致內地消費者由過往靠房地產作為儲蓄及達致財務自由，需要轉移並經證券商參與港股投資、債券南向通或QDII等渠道去達到目標。金融業亦受牽連，他預期會出現信貸損失，最近已有客戶尋求他們協助，處理重組事宜，甚至向內房公司討回債務。他現時難以預計內房行業相關減值情况，但預見出現系統性風險不大。

金融業受牽連 內房相關減值難料

面對內地多個行業面對監管措施而致股價大幅波動，李成安稱，當要給予受壓企業估值時，他們仍需借助管理層預測，但要考慮股價大幅波動等風險因素。

料公用事業受惠內地環保政策

在眾行業中，他認為公用事業受惠於內地追求碳中和及發展再生能源，長遠會取得回報並穩定。科網股經過連串監管行動洗禮，他認為可令競爭環境公平些，加上仍有較多科網股回港股作第二上市，市場仍有需求，估值經下調後，長遠他持中性看法。健康護理產業則從過往尋求出口，轉向維持內地醫藥供應穩定及應用科技發展，亦有利行業估值。