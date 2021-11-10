中國有贊上季虧損擴大1.7倍

中國有贊上季訂閱解決方案上季收入約2.29億元，按年跌19%；商家解決方案約1.38億元，按年跌28.5%；其他業務收入約544.4萬元，按年增7.9%。

今年首3個季度，中國有贊企業客戶通過解決方案產生GMV達718億元，截至9月底，集團存量付費商家量為9.03萬家，較6月底增3%。第三季新增付費商家數量為1.37萬家，較去年同期增6%。今年首3季度新增付費商家數量累計為3.27萬家。

集團表示，為進一步增強及優化服務能力，協助商家有效使用產品，以及為其業務營運提供建設性建議，提高商家銷售額。中國有贊稱，會擴大直銷團隊及渠道伙伴的銷售網絡，提高銷售及營銷效率；創新及擴展解決方案組合，持續擴大生態系統及提升服務大型商家的能力。