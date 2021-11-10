Tesla早段再跌6% 馬斯克弟上周行使期權套逾8億

沽空基金經理質疑馬斯克沽股償債

Burry把特斯拉股價與數百年前的荷蘭鬱金香泡沫比較。馬斯克上周末在其Twitter中邀請粉絲就他是否應該沽出特斯拉一成持股投票，投票結束時有58%粉絲支持他沽出，特斯拉股價在周一已挫4.8%。馬斯克弟弟Kimbal Musk在馬斯克發推文前一天沽出8.85萬股特斯拉，他是透過摩根大通以每股1229.91美元沽出持股，套現1.1億美元。Kimbal Musk在完成上述交易後，仍持超過51.1萬股特斯拉股票，按照周一收盤價1162美元計算，這些股票價值5.94億美元。受特斯拉拖累，其他電動車股Lucid（美：LCID）、Nikola（美：NKLA）及Workhorse（美：WKHS）等均大跌。

（綜合報道）

[國際金融]