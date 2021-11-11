新地十四鄉補價37億 伙數增近5000 每呎約4245元 較4年前升三成

明報記者 林尚民、甘潔瑩

本報就上述補地價向新地查詢，新地回應稱暫不作評論。事實上，黃偉綸9月底公布本季度賣地計劃時已表示，今季來自私人重建/發展項目共涉約6150伙，合共12個項目，最大規模來自十四鄉。資料顯示，新地近期就十四鄉項目完成補地價手續，涉及37.1919億元，整個項目將提供共585.27萬方呎樓面，其中約562.58萬方呎為住宅部分，另有非住宅及公共交通交匯處等。

4年兩度補價共涉逾196億

資料顯示，新地2017年已就該項目完成158.9248億元補地價，涉約497.66萬方呎樓面，包括約468.8萬方呎住宅樓面，每方呎樓面補地價即約3193元。若以最新補地價方案中，扣除4年前原有方案，最新方案新增樓面約87.61萬方呎，以補地價金額37.1919億元計，即每方呎樓面補地價約4245元，較2017年每方呎樓面補價約3193元高出約33%，整個項目補地價總金額更高逾196億元，直逼200億元大關。

單位總數增至近萬伙 逼沙田第一城

翻查過往資料，上述十四鄉項目，多年前已獲城規會批建4930伙，涉樓面482.8萬方呎，2018年7月提出把單位總數大幅增加4570個或93%至9500伙，令單位總數逼近沙田第一城（共10,642 伙），有關申請於2019年獲批。據屋宇署資料，項目B地盤今年8月已正式動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），帶動該月私樓動工量升至5991伙，創自2000年2月後近21年半的單月最多紀錄。

近月多個項目補價料提供近8900伙

近月發展商排隊將旗下項目完成補地價，其中九建（0034）牛池灣前聖若瑟安老院項目，上月以逾96億元完成補地價，每方呎樓面補價4464元，為歷來市區最大宗補地個案；久未出擊的有香港興業（0480），就旗下愉景灣北部一幅地皮，完成逾52.4億元補地價，每方呎樓面補價約4030元，連同新地十四鄉項目等，近月數個大型住宅項目補地價金額逾235億元，預計提供近8900伙。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓分析，近年樓市熾熱，各發展商亦積極補充土儲，惟現時官地或鐵路項目價格較高，以早前流標的港鐵（0066）東涌牽引配電站項目為例，每方呎樓面補價逾5000元，比九建牛池灣項目每方呎樓面補價逾4400元還要高，反映地價高企，部分發展商寧願改劃地皮，完成補價發展住宅項目。另一方面，發展商在衡量補價時，亦會考慮補價受官地成交價帶動上漲，故願意加快與政府磋商補地價，令完成補地價個案急增。