本年度補價連賣地已破千億 超去年全年度

【明報專訊】疫情下近月樓市再度熾熱起來，發展商亦積極吸納地皮及規劃住宅發展，為庫房進帳不少。本報統計，近月發展商完成多幅地皮補地價，加上本年度內先後以高價售出多幅貴重地皮，有關收益已突破千億元，打破去年度全年收益逾870億元。