LYOS 次輪賣90伙昨即日沽清

#LYOS昨次輪開售90伙，準買家於下午4時起在紅磡置富都會登記，代理消息稱，逾300組準買家到場，揀樓人龍一度由置富都會排至紅磡站外。市場消息稱，至昨晚約7時半，開售約兩個半小時沽出全數90伙，其中18伙前庭花園戶在開售首20分鐘售罄。

5日累沽逾300伙 佔項目總數九成

美聯住宅部行政總裁布少明表示，一組買家斥1345.4萬元連購2伙，包括1B座高層J室，實用292方呎、開放式戶，成交價約544.7萬元，實呎18,654元；以及1B座地下A室，實用483方呎，連272方呎花園，2房戶，成交價約800.7萬元，實呎16,578元。上述90伙包括72伙分層及18伙前庭花園戶，實用202至482方呎，折實價352.524萬至776.9萬元，折實實呎13,723至19,136元。據悉較上一批加價約2%至3%，折實均呎15,817元。

另外，新地（0016）南昌站上蓋匯璽III，成交紀錄冊顯示，昨售出皇鑽匯8樓A室，實用2171方呎，4房3套間隔，為該座最低層住宅，昨以6470萬元招標售出，實呎2.98萬元，成交價料創匯璽III新高。

啟德MONACO ONE周六首輪售341伙

會德豐地產啟德MONACO ONE落實周六首輪開售341伙，同日起亦招標項目唯一一伙天際特色戶。市場消息稱，項目自上周六起收票，5日累收逾4500票，超額認購12倍，超越同系鄰近的MONACO 今年初首輪截收3727票的紀錄。該341伙涵蓋1房至3房連儲物房，折實756.8萬元起，折實均呎24,359元，折實價計總市值34.9億元，明日截票。