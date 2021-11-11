騰訊廣告季增長跌至單位數 04年上市後首現 料將續疲軟數季

明報記者 蔡穎霖

騰訊績前股價表現做好，收升4.8%至486港元。惟業績公布後，集團大股東Prosus及其母公司Naspers，股價早段分別跌2%及接近1%，騰訊ADR（美國預託證券）則480.6元，較港收市跌不足1%。今年第三季度，騰訊非國際財務報告準則（non-IFRS）盈利按年減少1.7%至317.51億元，稍低於市場預期的323.5億元。EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）亦按年跌5.3%，錄得426.83億元。

按業務劃分，以遊戲為主的增值服務上季繼續成收入貢獻最大業務，按年增加7.7%至752.03億元。金融科技及企業服務錄得433.17億元收入，雖按年升逾三成，但升幅較上一季度放緩。至於網絡廣告方面，收入按年增加5.4%至224.95億元，更是自集團上市以來首次出現單位數升幅。

騰訊總裁劉熾平早在今年8月的電話會上，已指出中央對教育行業的限制或影響旗下廣告業務短期增長放緩。James Mitchell昨日補充，現時教育行業對廣告業務的收入貢獻已跌至低單位數；保險則屬於金融旗下分支，比起其他健康的類別如金融服務等，保險產品的廣告收入亦只佔低單位數。

教育保險遊戲行業廣告需求疲弱

James Mitchell解釋，儘管教育、保險和遊戲等行業的廣告需求疲弱，但來自必需消費品及互聯網服務等品類的廣告主的穩健需求，以及合併易車的廣告收入貢獻，仍可推動廣告收入的增長。由於宏觀環境的挑戰，集團預期整體行業的廣告價格在未來幾季仍然疲弱，他認為廣告行業將在2022年經過重新調整基數後，再次受長期驅動因素推動而恢復增長。

劉熾平：元宇宙「令人興奮但有點模糊」

被問及會否進軍近期備受追捧的「元宇宙（Metaverse）」概念，劉熾平稱，元宇宙概念「既令人興奮但有點模糊」，認為會為現有行業帶來增長機會。他相信，騰訊擁有不同技術，有助集團探索和開發元宇宙的機會。