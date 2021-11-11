遊戲收入首分地區 本土市場按年增5%

國際市場方面，由於《Valorant》及《部落衝突》等遊戲表現強勁，帶動收入按年增加20%至113億元。騰訊近年不斷加大全球遊戲開發的投入，年內先後收購英國、波蘭、法國等地的遊戲開發商股權。首席戰略官James Mitchell形容「是一場人才爭奪戰」，集團一直擴充旗下遊戲工作室，並制定最合適的合作方案。

對於中央早前明確限制未成年人的遊戲時間，騰訊於季績報告再重申，通過行業的全面合規措施，18歲以下未成年人的遊戲時長及消費顯著減少。截至今年9月，未成年人於騰訊本土市場遊戲時長佔比為0.7%，較去年同期6.4%顯著下降；而遊戲流水（即「課金」總額）佔比則由去年同期的4.8%，下降至1.1%。

內地早前網傳「60歲花甲老太太凌晨3時打《王者榮耀》」惹來爭議，懷疑是「借人頭」打機。騰訊重申將持續通過行業措施，例如升級巡航系統以識別冒用帳號行為，打擊未成年人冒用成年人帳號的問題。