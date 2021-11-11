港股低位反彈500點 成交回升

國指昨升1.19%，科指升2.06%。華潤置地（1109）升8.79%，收報31.55元，為升幅最大藍籌。騰訊績前升4.22%，收報483.6元，貢獻恒指升幅84點。阿里巴巴（9988）升2.61%，美團（3690）升2.59%，小米（1810）升1.23%。蒙牛（2319）跌5.22%，收報46.3元，是跌幅最大藍籌。友邦（1299）跌3.56%，收報82.55元，拖低恒指67點。

北水追捧騰訊 淨流入近5億

北水南下合計淨流入15.55億元，終止連續兩日流出，當中騰訊獲北水追捧，昨淨流入近4.95億元，然而騰訊收市後公布的季績遜預期。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，昨日恒指倒升主要是騰訊股價帶動，市場憧憬該股季績不錯，然而季績顯示廣告業務期內收入增速放緩，且更預告整體行業的廣告價格未來幾季可能仍疲弱，相信市場對此會感擔心，而未成年人在本土市場遊戲時長更按年大跌，料季績不會為騰訊股價帶來大支持，今日股價回落機會大。

不過，伍又稱，港股的新興經濟股下半年以來已累積明顯跌幅，相信隨着投資者逐步適應行業監管，戒心消退後，該些股份有機會追落後，認為騰訊若回落至450元，投資者可考慮部署，明年有機會見520元。

A股連續第4日流出

A股方面，上證綜指昨跌0.41%，深證成指跌0.38%，滬深300跌0.53%，創業板指跌0.3%。南水北上昨合計淨流出118.1億元人民幣，按日增458.21%，連續第4日流出。