領展斥58.2億掃柴灣紅磡兩物業 首購物流資產 王國龍：改良資產組合增抗跌力

明報記者 陳偉燊

領展剛於周日才宣布，以逾30億元收購澳洲悉尼3項商場物業，連同昨日新披露的兩個收購物業，今年已出資達156.67億元收購新項目（見表），是自領展2005年11月上市以來，收購規模最大的一年，亦罕見在短短不足一個月內，斥資近百億連環掃入7項物業。

翻查資料，怡和是在2015年11月才斥資15.5億元，向辛氏家族旗下安全倉（0237）購入柴灣嘉業街貨倉，用作全新的平治港島品牌中心，並於2019年正式啟用。怡和系是次出售物業，相當於帳面獲利達11.5億元。據領展披露，仁孚行將會售後租用柴灣及紅磡兩項物業，初始5年固定租期，可續租3次，每次為期3年，每次可加租4%，兩者現時每月租金分別為730萬元及800萬元。

港物業佔比將除至78.2%

雖然領展連環出擊收購，但是主席聶雅倫表示，集團的負債比率仍處於約20%的低水平，可運用手上資金及融資應付收購，料完成收購所有物業後，負債比率只會輕微上升，亦未預期派息受到影響。根據領展的展示材料，集團現時負債比率約19.5%，完成所有收購後將升至約23.6%。連同待完成收購項目合計，其總資產約2210億元，香港物業佔比降至78.2%，按年減少4.8個百分點，倘只計算公屋商場佔主導的香港零售物業佔比，更按年減少6個百分點至57.1%。

稱收購助未來分派提升

王國龍不諱言，領展已留意了物流、倉庫及其他物業的收購機會一段時間，期望令資產組合進一步多元化，提升抗跌力。今次他們收購紅磡、柴灣物業，將會採取先售後租回的模式運作，租戶仁孚車行會長期租用，領展會持有物業作長線投資。聶雅倫則形容，在港物色收購遇到不少競爭，但是今次收購紅磡及柴灣物業符合他們的收購條件，同時有助未來分派進一步提升。領展會繼續留意政府的賣地計劃，待適當時找來適當伙伴參與競投。