美上月CPI升6.2% 逾30年新高 聯儲局收緊幣策壓力更大 美三大指數早段跌

耶倫：高通脹不會持續至明年後

剔除價格波動較大的食品及能源價格，美國10月核心CPI按年升4.6%，較9月的升幅高出0.6個百分點。數據公布前，美國財長耶倫重申，美國的高通脹不會持續至明年以後，強調聯儲局在必要時將採取行動，避免1970年代的高通脹重演。她預期當新冠疫情消退，物價升勢將趨於平穩。

經濟顧問公司MacroPolicy Perspectives分析，供應鏈瓶頸在進入聖誕節旺季前仍未解決，隨着經濟持續改善，消費者的需求強勁，令異常高的通脹水平將持續6個月，而通脹範圍亦將更為廣泛。昨公布的美國就業市場數據好壞參半，上周首次申領失業救濟人數降至26.7萬人，按周減少4000人，再創美國去年3月疫情惡化以來新低。不過持續申領救濟人數增至216萬人，按周增加5.9萬人。

Netflix恢復App Store應用內購買

影視串流平台Netflix（美：NFLX）繼上周在Android系統推出5款視頻遊戲後， 目前已登陸蘋果（美：AAPL）iOS系統。為發展遊戲業務，Netflix恢復使用蘋果App Store的應用內購買機制。

當iOS用戶下載遊戲，軟件會提示用戶登入Netflix帳戶，供現有訂戶免費下載。不過Netflix還允許新客戶透過App Store註冊訂閱，改變過去3年停用App Store應用內購買機制的做法。

蘋果正尋求暫停美國聯邦法官向App Store發出的禁制令，被地方法官岡薩雷斯‧羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）駁回。這禁制令在9月頒布，強制蘋果在12月9日前調整App Store，允許開發商在應用程式內，通知用戶App Store以外的支付方式，以繞過App Store收取的15%至30%「蘋果稅」。若禁制令被暫停，App Store的改變可能推遲多年。9月聆訊期間披露的數據顯示，蘋果總營業利潤五分之一來自App Store。

（綜合報道）

[國際金融]