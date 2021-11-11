Adidas上季大中華銷售再跌15% 拖累收入盈利均遜預期

下調全年盈利預測 股價挫3％

受新冠疫情影響，Adidas的主要供應來源越南的工廠關閉長達11周。Adidas表示，亞太區的疫情封鎖措施及供應鏈中斷，加上大中華區的市場挑戰，導致其上季收入增長減少約6億歐元（約54億港元）。Adidas的競爭對手Puma（德：PUM）已警告，供應鏈瓶頸意味踏入2022年後其產品供應仍然短缺。

除大中華區以外，Adidas上季在全球的銷售急增。在匯率中性的基礎下，北美和「歐洲、中東及非洲（EMEA）」市場上季的銷售額，分別按年增長9%；拉美市場的銷售額更按年增長55%。Adidas之前預計，今年收入可增長20%，現在預計可能低於這水平，但未具體說明。它又預計，今年營業利潤率為9.5%至10%，是此前預測的下限。與其他受內地部分消費者杯葛的品牌相比，Adidas較依賴內地市場，其內地銷售額為其整體銷售貢獻近四分之一，而Nike（美：NKE）和H&M（瑞典：HM-B）的比例分別為17%及5.2%。

（綜合報道）

[國際金融]