保利成功發20億人幣債 內房全線升

中行招行承銷 碧桂園龍湖同可發債

據保利發展披露的2021年第四期中期票據發行方案，本期發行金額20億元人民幣，債務融資工具期限5年，擬採取集中簿記建檔的發行方式。主承銷商為中國銀行（3988），聯席主承銷商為招商銀行（3968）。日前已有內媒引述消息報道，包括碧桂園（2007）、龍湖（0960）及保利等內房商將可恢復透過銀行間市場發債融資，或反映監管機構將放寬部分要求，紓緩內房股資金壓力。

此外，承接多家內媒日前報道，有國企央企向監管機構要求放寬「三道紅線」要求，令他們可以進行承債式收購，而不影響自身「三道紅線」狀態；《華爾街日報》昨日報道，人行正考慮為財困房企開拓出售項目的途徑，允許買家在不讓項目相關債務影響自身負債率的情况下接管資產。

報道表示，研究措施是旨在控制房地產投機並減少經濟對地產行業依賴的更廣泛政策的調整，強調今次只調整政策，非改變限制內房債務方針，房地產貸款限制可能會實施長達4年。