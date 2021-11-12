穆迪：明年賣地收入或減 地方財政壓力增

基建勢受阻 遏制經濟增長

穆迪認為，內地地方政府賣地收入明年可能萎縮，令地方財政面臨更大壓力，從而促使其重新轉向靠舉債來支持增長。現時土地出讓收入約佔地方政府收入的三分之一，這項收入的下降可能會限制基礎設施項目的資金來源，並會遏制經濟增長，加劇支持增長與去槓桿之間的政策兩難困境。

面臨房地產市場放緩，穆迪估計對賣地依賴程度較高、高負債的省份如貴州將面臨較大財政壓力。該行估計，地方政府可能重回舉債支持基建投資以促進增長的舊路，因此預期地方政府明年債券發行可能回升，特別是專項債發行，並稱經濟放緩，財政收入的增長也會減弱，從而形成大量財政赤字，今明兩年地方政府的表外債務也可能反彈。

標普：部分融資平台料遭淘汰

標普則指出，賣地收入減少將加快地方政府融資平台經營方式的轉變。標普全球評級信用分析師李春燕表示，融資平台公司的投資將進一步投向現金流可以覆蓋成本的項目，前期開發支出的回收期將會進一步拉長；當中對土地收入依賴較高的區縣或小城市等低層級融資平台，所受影響將尤其顯著。標普估計，低層級融資平台至少60%至70%的營業收入都來自土地開發相關業務，因此預計部分平台公司可能會陷入困境，並會被淘汰。