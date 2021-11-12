新地簽首筆可持續發展掛鈎貸款

涉86.5億元 港地產商至今最大規模

新地表示，由於銀行對是項貸款反應熱烈，貸款規模由原來的30億元大幅增加至86.5億元。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，這項貸款為新地的可持續發展道路確立另一個里程碑，讓他們擁有更多資源，為持份者以至整個社會帶來長遠價值，並展示了集團一直努力推進可持續發展工作。

據新地公布，中國銀行（香港）、星展銀行及滙豐銀行共同擔任是項貸款的可持續發展顧問，負責就可持續發展表現目標的相關事宜，向新地提出意見。其餘安排貸款的銀行包括瑞穗銀行、三菱UFJ銀行、中國農業銀行、三井住友銀行及恒生銀行。根據貸款協議，當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時，可獲得貸款利率折扣。預設的可持續發展表現目標包括，達成減低電力消耗強度的年度目標、取得的標普全球ESG評分持續上升，及繼續成為「恒生可持續發展企業指數」成分股，並取得特定評級。