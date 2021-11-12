港匯5連跌 港股反彈251點

不過，恒指昨日在科技股帶動下繼續反彈，昨日收報25,247點，升251點或1.01%，主板成交為1363億元，3個交易日累升480點，也自月初以來再次收復50天線（25,235點）。國指和科指昨日亦升穿50天線，國指收報9048點，升1.54%，科指收報6464點，升1.8%。

港股通昨錄逾28億元淨沽出

港股通昨日錄得28.03億元淨沽出，壓力主要來自騰訊（0700），該股周三收市後公布的業績差過預期，昨日被北水淨沽出29.74億元，股價則下跌1.24%。雖然電商平台今年沒公布「雙十一」的實時銷售數據，不過股價表現不錯，阿里巴巴（9988）及京東（9618）均升逾1%，快手（1024）更升6.92%。

美國商務部拒對亞洲光伏企業進行調查，指它們沒有以低於正常價格傾銷電池，信義玻璃（0868）急升7.64%，保利協鑫（1108）升7.51%。

雖然恒指重回50天線，不過，耀才證券研究部總監植耀輝指出，恒指在10月中也曾升穿50天線，認為未能認定已經企穩。除了港匯下跌外，內房債務近期問題仍困擾市場，內地經濟數據亦表現一般，因此後市仍需觀察。