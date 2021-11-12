Burberry：中國市場具潛力 不擔心「共富政策」影響銷售

上半年度收入回復至疫情前水平

截至今年9月底止上半年度，集團收入已回復至2019疫情前水平，可比門店銷售額僅較前年同期增1%，受惠於集團關閉實體店及退出網上減價活動的策略，大幅令產品轉為以正價銷售，正價貨品銷售錄得18%增幅，並於第一季及第二季度錄得雙位數的增長。按地區劃分，美國正價貨品銷售增長近1倍，韓國增近80%，中國僅錄40%增長。

中期純利較去年同期增逾兩倍

Julie Brown表示，目前集團擁有15家新概念門店吸引高消費顧客，計劃於下年年底增至50家，對中期目標指引維持不變，預計收入將錄得高單位數增長及利潤率顯著提升。根據集團公告，集團純利較去年同期增逾兩倍至1.45億英鎊，調整後營業利潤增2.8倍至1.96億英鎊，超越2019年新冠疫情前同期，收入增38%至12.1億英鎊，股息為11.6便士，去年同期沒派發中期息。