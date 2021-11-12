匯控子公司Serai經營B2B平台 料年底用家2萬

以港為總部 計劃增聘25人

任偉銘表示，現時平台結合服裝行業供應鏈中參與者的數據，提供解決方案，每月向用家收取訂閱費用，明年平台結合的數據會慢慢擴展至性質相近的行業，有可能是紡織、鞋履行業等。

他指出，公司以香港為總部，有120名員工，計劃增聘25人。

Serai伙畢馬威中國今年8月就服裝行業的可持續性及透明度，調查訪問逾200名代表不同規模的品牌、零售商、供應商、生產商及採購代理的高層，亦與多家服裝品牌、生產商、協會及解決方案供應商深入訪談。調查顯示，66%服裝業內人士認為供應鏈透明度是非常重要的議題，但少於20%受訪者現時對其供應鏈有全面認知。僅15%受訪者表示，可完全循處理及生產工序追蹤到產品所用物料及配件的產地來源。