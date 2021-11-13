「北都」概念下 新界樓價升勢贏大市
文章日期：2021年11月13日
【明報專訊】特首林鄭月娥10月公布施政報告，提出在新界打造「北部都會區」，新界樓價即被帶動；具體反映10月18日至24日、即施政報告出台後第2周市况的中原城市領先指數CCL，以新界區樓價表現最標青。
中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，新界西CCL Mass最新報178.23點，按周升0.61%，連升2周0.66%，創歷史第3高，逼近179.23點歷史高位，目前與高位僅相差0.56%；另新界東CCL Mass報201.24點，按周升0.37%，連續5周企穩於201點上下。
黃續稱，施政報告出台前，市場已廣泛流傳發展北部都會區，消息利好新界兩區樓市，其中新界西CCL Mass，近4周持續於177點以上高位企穩。
CCL按周跌幅為半年來最小
市區方面，港島CCL Mass報186.84點，按周跌1.5%，連跌2周共2.41%；九龍CCL Mass報181.19點，按周跌0.01%。整體指數方面，CCL報186.06點，按周跌0.11%，跌幅為24周、即約半年以來最小；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報188.06點，按周跌0.18%，連跌7周共2.73%；CCL（中小型單位）報186.27點，按周跌0.15%，連跌7周共2.39%；CCL（大型單位）報184.98點，按周升0.07%，連升2周共1.21%。