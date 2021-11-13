中央據報屬意恒大逐步「拆骨」

免「突然死亡」帶來巨大風險

恒大股價昨升9.88%，收報2.78元，已是連續4日做好，系內其他上市公司方面，恒大物業（6666）跌0.73%、恒大汽車（0708）升0.27%；至於遭恒大及騰訊（0700）兩大股東連環拋售的恒騰（0136）則大跌近16%，收報1.72元。報道指，國務院新聞辦公室、住建部均未回應消息。

據《華爾街日報》引述知情人士及政府的官方聲明，「拆骨」計劃涉及通過向不同的內地公司出售資產來控制恒大的風險。報道指，雖然恒大有規模約3000億美元的債務，其中更包括近200億美元的未償還美元債券。雖然有消息指，保障外國投資者對中央而言並非優先事項，惟亦有指監管機構希望信貸市場保持健康，以防止其他房地產開發商倒閉，同時也擔心影響國家形象。

知情人士又指，拆解恒大可能需要數年時間，很多細節仍在研究當中，並指恒大或能在大幅「瘦身」後存活下來。到目前為止，相關工作的主要關注點仍然是恒大數百個陷入停滯的項目，其間可能會引入其他開發商接手。而應中央政府的要求，恒大這些項目所涉的約200個城市大多已經成立了工作組協助管理。地方政府已經接到命令，要求組織會計人員審查恒大在當地的財務狀况，與其他開發商商討未完工項目的後續，並成立執法小組監測公眾是否有不滿情緒。

余偉文：港銀涉高風險內房信貸不多

此外，金管局總裁余偉文接受本地傳媒訪問時指出，本港銀行涉及高風險內房的信貸不多，當局會與銀行探討，亦向銀行要求提供不同資料，讓局方進行風險分析。他又指出會與銀行商量在其自有的風險管理下，可作哪些安排。

他指出相關做法皆屬恒常，同時強調銀行體系的風險仍屬可控，並指金管局一直就不同範疇的風險，包括信貸風險﹑營運風險及市場風險等，與銀行進行類似溝通。

不過，余偉文說縱使銀行體系對高風險的內房企業借貸不多，同時分佈亦較分散，對銀行體系的風險屬可控，惟當局仍會加強對個別行業信貸的關注。