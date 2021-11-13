越秀房託78億人幣 向母企購廣州越秀金融大廈
文章日期：2021年11月13日
【明報專訊】越秀房託（0405）逆市斥資78億元（人民幣，下同）向母企越秀地產（0123）收購廣州越秀金融大廈，交易除令母企得以回籠大筆資金外，越秀房託亦可藉此增加派息。被問到為何擇此時機向母企出手，越秀房託主席兼行政總裁林德良認為「早買遲買都有說法」，經綜合判斷現時是正確時機，因當越秀金融大廈進入第二輪續租期及疫情消退後，就「唔係咁嘅價錢」。
越秀房託昨日股價跌近0.6%，收報3.33元。據交易通函，交易完成後，集團備考每單位分派（DPU）可增加3.4%，分派率從6.68%增至7.16%，負債率由38.8%升至41%。
分派率由6.68%增至7.16%
林德良稱越秀金融大廈與旗下另一項成熟型物業廣州國金中心鄰近，有協同效應。回看疫情期間，國金中心仍能維持高出租率，續租租金升幅逾一成，樓齡相對較新的越秀金融大廈，目前寫字樓租金僅199.3元，但上半年已踏入第二、三輪續租期的國金中心的寫字樓租金為240.4元。而且由於越秀金融大廈為新物業，在開業期間為求「食飽啲（指提高出租率）」，所以租金比較靈活，進入第二輪續租期後，租金會有較大升幅。是次78億元收購代價以「組合拳」形式支付，包括透過供股集資32.61億元，向銀行貸款37.52億元，以及自有資金8.26億元。
同時，林德良表示，公司一直以穩健行先，「唔會借到盡」，故採取此綜合融資方式，令借貸比率維持在41%水平，亦能減少攤薄，又能維持評級。