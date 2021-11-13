泰加被保監查交易 停開的士新單 稱「賣一張蝕一張」 靠投資外幣賺錢

明報記者 歐陽偉昉

泰加保險未有在公告披露，保監局要求提供資料的原因理據，保監局回覆表示，當局法定職能是要審慎地檢視其資本結構及償付能力，保障投保人的利益。局方一直以嚴謹的態度，確保保險公司遵守有關償付準備金、本地資產、投資政策及管理等的規定。局方又稱，現時市場上共有8家公司承接的士保險業務，近日雖然有個別營運者決定改變策略，但已有其他公司表示願意加入市場或增大現有承保額度，相信應不會出現的士缺乏渠道購買保險的情况。

保監：8家公司承保的士 市場不乏渠道

泰加今年上半年溢利為6885萬元，其中來自現貨外幣交易的投資收益就高達6100萬元。截至今年6月底止，泰加向持牌證券機構存入7.47億元，進行現貨外幣交易活動，現時已按保監局要求存回泰加的銀行帳戶。

保險公司為追求穩定回報，多數主力投資於固定收益資產。問及是否因為投資集中於外幣交易，引起保監局對保險資金投資的風險問題，泰加保險執行董事林烽回應稱，集團現大股東、安山金控（0033）董事長吳宇在2019年有意入主泰加時，已向保監局表示會投資外幣，公司自去年下半年開始外幣投資，有定期向當局匯報外幣投資情况，因此對保監局的要求感到突然。

泰加：定期匯報外幣投資 對新要求感突然

至於外幣投資會否面臨較大風險，林烽表示泰加嚴格控制風險，只投資流動性較高貨幣如美元、歐元等的現貨交易，使用套戥策略而非單邊買賣，不會使用槓桿和持過夜倉，也設有止損點限制當日跌幅，認為可使風險較低。

翻查資料，在2018年至2020年上半年，泰加的士保險賠付率均超過100%，即使未計其他費用成本，的士保險的保費也不足以支付賠償。林烽指的士保單是「賣一張蝕一張」，因為的士司機老齡化嚴重，事故風險較高，雖然今年上半年賠付率降至65.3%，但主要是因為新冠疫情降低的士行駛，減少事故率，隨着疫情改善，近期賠付率已抽升至接近疫情前水平。

泰加上月底開始已不再承保的士新保單，指是風控措施的一部分。林烽表示，早前已有部分保險公司停止的士保單續保，泰加今年已多承保約千輛的士，較去年同期為多，而市佔也由年中約五成增至近期的六成。因為的士保單多做多蝕，為控制風險，集團亦正謹慎考慮停止續保，目前未有決定。該行正積極配合保監局，期望盡快恢復外幣投資。