10月強積金人均賺5238元

北美股票基金受惠美股持續創新高

上月股票基金指數為365點，按月上升3.1%，年初至今只升1.1%。當中以北美股票基金繼續領跑，月內升幅達5.9%，年初至今累升22.6%。駿隆解釋，美國10月非農新增就業人數與失業率皆優於預期，加上通過1.2萬億美元的基礎設施法案，令美股表現持續走強。

港股方面，雖然10月份錄得正回報2.2%，表現優於大市，不過年初至今仍累跌7.7%。大中華股票表現相若，上月錄得正回報2.5%，惟年初至今仍跌5.4%。

駿隆表示，中國雖出口表現強勁，但第三季經濟成長趨緩且採購經理指數滑落榮枯線以下，令中港股市表現開始走弱。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者長線可根據自身風險承受能力分段吸納股票基金，北美形勢良好，但股價偏高，長遠而言，大中華股票類別基金值博率較高。而環球長期債息受各央行言論而出現回調，美匯偏強，低風險投資者仍可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。