貝特集團延遲上市 待回應監管查詢

根據招股書披露，貝特今次上市遭證監加設條件，要求上市前披露包銷商名單和佣金、新股定價、股份分配等資訊。

將向投資者退回申請款項

貝特集團表示，全球發售將不會按招股章程所載時間表進行，決定延遲全球發售及於主板上市，將向申請認購的投資者作全額退款，經券商代其發出指示的投資者可向所屬經紀查詢有關退回股款金額。彭博社日前報道，集團成為證監新要求下首例，雖然當時獲允許發售新股，惟若披露不能滿足監管機構要求，仍有可能遭暫停上市計劃。

據貝特招股文件顯示，證監曾要求披露包銷商名單及佣金金額，確認無提供回佣予任何中介，並承諾上市後披露相關人士交易詳情；聯交所則要求公司向上市委員會提供市場推廣詳情，包括在投資者定位、銷售、定價及分配方面的策略等。

招股書又顯示，貝特集團市值5億至6億元，以智富及國泰君安牽頭的7家包銷商佣金達10%。在5月底的聯合聲明中，監管機構曾指出市值僅符合最低門檻、異常高昂的包銷佣金、市盈率甚高等，均屬 「預警迹象」的常見問題。

明報記者