譚仔上半年經調整溢利大升1.08倍

收入增43%至11.82億

譚仔昨日績前股價收報3.56元，無升跌。集團將不派發中期息。譚仔上半年度收入由去年同期8.26億元，增加43%至11.82億元；主要由於營運運餐廳數量增多及可比較餐廳收益大幅增長。集團上半年於餐廳數目增至157間，其中香港門店數目達150間，內地及新加坡則分別錄4間和3間分店。至於餐廳經營利潤率由去年同期18.7%，增加7個百分點至今年上半年的25.7%。

集團上半年整體顧客人均消費達59.6元，整體日均每座位售出碗數為6.7碗；整體日均每餐廳收益則升至約4.29萬元。以人均消費金額計算，香港市場人均消費額為59.5元，按年增加2.8%，惟內地及新加坡都較香港為高，人均消費額分別為61.8元及85元。

集團透露，計劃於明年3月底前在港開設14間新餐廳，並同時擬於大灣區及新加坡增設數間餐應。在母公司東利多（Toridoll）支持下，集團明年首季亦將在日本開設兩間新餐廳。