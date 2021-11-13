敏華：部分傳統製造業或回流內地

敏華股價績後做好，昨天收報12.68元，升3.4%。期內，集團主營業務收入增長53.9%。當中，中國市場主營業務收入64億元，較去年同期41.9億元升52.6%。集團今年4月至9月之間的半年，成功在中國市場拓展1247間門店。黃敏利預期，明年的開店速度將會貼近今年，但強調「不要抱太大期望」，因為今年的開店速度較集團預期之快。

港口堵塞 境外運輸費急增1.55倍

疫情加劇港口堵塞問題，拖累集團期內境外運輸及港口費用按年增長1.55倍至7.13億元；原材料成本亦漲52.3%至52.9億元。黃敏利表示，近期美國港口堵塞情况有所改善，預計在聖誕節過後迎來海運淡季，供應鏈的運作會稍為明朗。至於原材料價格，黃敏利坦言目前難以預測未來半年的價格走勢波動，集團會按照情况調整策略。

敏華明年迎來成立30周年，黃敏利坦言未有計劃派發特別息，強調集團雖然有足夠的現金流，但認為應留作海外擴充用途。