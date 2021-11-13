東芝分拆3公司 還股東68億 分兩年完成 激進基金股東仍不滿

作為重組計劃的一部分，東芝計劃在未來兩個財年，向股東返還約1000億日圓（約68億港元）。東芝社長綱川智（圖）透露，計劃將鎧俠的股份貨幣化，將淨收益全額返還股東。綱川表示，東芝支持鎧俠的首次公開募股計劃（IPO），而不是被外國買家收購，不過鎧俠股東貝恩資本（Bain Capital）對此有決定權。今次重組方案與部分股東要求將東芝私有化的訴求背道而馳。除通用電氣、東芝及強生以外，德國西門子（德：SIE）、美國工業巨擘Honeywell（美：HON）近年也分拆業務，以提高經營效率。

重組跟股東私有化訴求背道而馳

東芝的聲明稱，分拆業務是提高股東價值的最佳途徑，這決定使每項業務能更關注發展，提升決策的靈活性，並在精簡的架構下節省成本。東芝經過多個月的策略檢討，提出了今次的分拆計劃。它的策略審查委員會表示，憂慮到私有化對業務的潛在影響，並恐員工被裁員。

英國私募基金CVC Capital Partners在4月曾提出收購東芝將其私有化的建議，遭東芝拒絕。東芝策略審查委員會表示，私募基金也憂慮交易可能抵觸日本的《國安法》，並可能觸發反壟斷監管機構的反對。

5年前引外資應急 屢與管理層衝突

持有東芝股份的激進基金投資組合經理表示，重組計劃令人失望，不大可能在明年3月之前舉行的特別股東大會上通過。該名投資組合經理稱，激進投資者可以有兩個選擇，賣掉東芝股票，兩年後完成重組後回來，又或購入更多股票，在臨時股東大會對決。部分東芝股東表示，不相信分拆會為股東創造價值；也有分析認為，分拆可能會帶來3家乏善足陳的中型企業。

迄今已有146年歷史的東芝，是日本工業的標誌。不過自2015年傳出會計醜聞以來，東芝接連陷入危機。由於連續7年會計造假，合共誇大約2300億日圓（約157億港元）的稅前利潤，被日本監管機構判罰73.7億日圓（以當時幣值計算約4.6億港元）。2016年，其美國核電業務被迫減值63億美元，翌年更要出售關鍵的記憶體晶片業務。當時陷入財困的東芝，向30多個海外投資者募集了54億美元現金應急，助其避過退市，卻引入了一批維權股東。自此東芝管理層與海外股東之間衝突不斷。

第二財季營業利潤增長近1倍

透過一家龐大企業，控制大量不同業務的經營策略，近年來受到愈來愈多的挑戰。多元化企業巨頭往往因為綜合企業大幅折讓（conglomerate discount）而面臨投資者和股東的施壓。一家多元化綜合企業的資產，往往低於其不同業務的總值，不利於股價。

在截至9月底的第二財季，東芝的營業利潤增長約1倍至304億日圓（約21億港元），反映其業務從疫情恢復。

（綜合報道）

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