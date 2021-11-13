美消費信心指數10年新低
文章日期：2021年11月13日
【明報專訊】美國通脹率維持在30年高位，影響消費者生活水平。上月美國消費者信心大跌，美國密歇根大學11月消費者信心指數初值下滑至66.8，是近10年新低，反映消費者不大相信政策制定者的措施足以緩解物價升勢。經濟學家原樂觀預期該指數會上揚至72.4，10月終值為71.7。美國消費者預計，未來一年通脹將上升至4.9%，是2008年以來最高。美股三大指數午夜前微升。
最新申報文件顯示，特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克，繼本周一至周三沽出價值接近50億美元（約390億港元）的特斯拉股票後，周四再沽出639,737股特斯拉，套現6.87億美元（約54億港元）。馬斯克上周末發起民調，獲多數網民撐其沽出一成特斯拉持股後，本周頻頻沽貨。特斯拉股價午夜前跌2.5%。
馬斯克再沽特斯拉套54億
有「特斯拉殺手」之稱的電動車製造商Rivian（美：RIVN），本周剛上市就成為市值僅次於特斯拉的美國第二大汽車製造商。馬斯克對此大潑冷水，發帖稱提高產能、實現平衡現金流才是真正的考驗。Rivian自周三上市以來，股價已較78美元的招股價高出六成，市值超過1000億美元，其股價午夜前在130美元左右徘徊。