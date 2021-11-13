美消費信心指數10年新低

最新申報文件顯示，特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克，繼本周一至周三沽出價值接近50億美元（約390億港元）的特斯拉股票後，周四再沽出639,737股特斯拉，套現6.87億美元（約54億港元）。馬斯克上周末發起民調，獲多數網民撐其沽出一成特斯拉持股後，本周頻頻沽貨。特斯拉股價午夜前跌2.5%。

馬斯克再沽特斯拉套54億

有「特斯拉殺手」之稱的電動車製造商Rivian（美：RIVN），本周剛上市就成為市值僅次於特斯拉的美國第二大汽車製造商。馬斯克對此大潑冷水，發帖稱提高產能、實現平衡現金流才是真正的考驗。Rivian自周三上市以來，股價已較78美元的招股價高出六成，市值超過1000億美元，其股價午夜前在130美元左右徘徊。

（綜合報道）

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