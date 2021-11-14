重磅科網股帶動 美股三大指數做好

電動車初創Rivian再升5.66%

facebook母公司Meta Platforms（美：FB）上周五收市升4.01%，Google母公司Alphabet（美：GOOG）升1.97%，蘋果（美：AAPL）升1.43%，微軟（美：MSFT）升1.29%。至於上周三掛牌上市的電動車初創Rivian（美：RIVN）再升5.66%，有份投資Rivian的亞馬遜（美：AMZN）升1.52%。

市場憂慮美國聯儲局會加快加息以壓抑通脹，油價受挫，紐約期油每桶收報80.79美元，跌80美仙或0.8%，布蘭特期油每桶收報82.17美元，跌70美仙或0.8%。

憂聯儲局加快加息 油價挫

另一方面，金價亦上升，現貨金每盎司報1864.98美元，升0.16%，紐約期金收報每盎司1868.5美元，升0.25%。美匯指數報95.12，跌0.06%。此外，比特幣截至昨晚9時報63,532美元，跌0.98%。

港股ADR個別發展。ADR港股比例指數報25,360點，升約0.1%。匯控（0005）ADR收報折合約45.19港元，較港股收市跌約0.3%，騰訊（0700）ADR收報折合約488.5港元，升約0.7%。

美國貿易和商務官員表示，美國將與日本展開會談，以解決鋼鋁方面雙邊關切的問題，包括特朗普政府時期落實徵收的關稅。另一邊廂，中國國家主席習近平與美國總統拜登將於本周二舉行視像會議。

分析：料恒指25000至25800上落

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，中美元首周內視像會議，相信是緩和兩國之間氣氛，雖對本周港股大市有偏向正面作用，但未必成為港股走向的主導因素，而雙邊貿易關稅未必改變，反而是氣候方面合作成事機會較大，相信若有細節，或為潔淨能源股帶來支持。

伍又稱，恒指上周反彈至25,300點以上，惟本周似未有特別利好誘因支撐恒指上升，料本周介乎25,000點至25,800區間上落。