MONACO ONE首輪341伙沽清 最快今加推

會德豐：加推料有10%加價空間

會德豐昨日以折實均呎24,359元推售啟德MONACO ONE共342伙，包括以價單形式推售341伙，以及1伙特色戶以招標形式出售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，昨日買家出席率近九成，項目分兩組進行揀樓，A組大手客時段，又細分A1及A2組進行，A1組買家中，有13組大手客購入2伙，共售出26伙，其中一組買家斥資3470萬元購入2伙3房加儲物房單位，為該組買家最大手的買家。

據悉，A組大手客時段售出約139伙，而B組一般買家時段售出232伙，即以價單推售的341伙全數沽清，套現逾35.5億元。黃氏表示，項目最快今日加推，料有10%加價空間。

另一方面，新地天水圍新盤Wetland Seasons Bay第2期自上周二（9日）首輪銷售後，昨進行次輪銷售共172伙，當中包括164伙以價單形式出售，另有8伙招標出售，同步推出項目第1期7個餘貨單位。市場消息稱，項目昨日開售僅約6小時，以價單出售的171伙全數沽出。

Wetland Seasons Bay第2期沽171伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，新盤市場持續熱鬧，多個大型新盤排隊開售，銷情齊報捷，屬雙贏局面，計算昨日新盤共售出約500伙，本月暫錄逾1200宗一手成交，預計全月一手成交量可達2300宗，有機會創一年單月新高。

新地另一個新盤堅尼地城KENNEDY 38，昨日起正式接受認購，項目以折實均呎2.68萬元、入場費618.3萬元推售，市場消息稱，項目收逾300票認購，以首張價單70伙計，超額認購逾3倍。

恒隆九龍灣舊契項目傳隨時推售

此外，市場消息稱，一向惜貨如金的恒隆地產（0101），亦部署加入新盤戰，計劃短期內推售九龍灣牛頭角道住宅項目，涉約300伙。據悉，項目屬舊契項目，因不受預售樓花同意書限制，料隨時出擊。