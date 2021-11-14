日本超級電跑首度來港 下月初亮相汽車博覽

靜止到時速96公里只需1.69秒

展覽會將展出逾150部商用車、珍藏車及概念車。屆時更可能有品牌在展覽中舉行新車發布會。其中最引人注目的是設計師專區（Designer Zone）展出多部身價合共逾億元的Designer Car，尤其是首次來港展出的日本超級電動跑車Aspark Owl（見圖）。

Aspark Owl擁有4個強大的電動機，總功率達1480kW，總扭矩約2000Nm。其動力幾乎是電動方程式賽車的三倍，是一級方程式賽車的兩倍。它配備64kWh的鋰電池組，續航力達到450公里，最高時速則為400公里。但它最驚人的性能還是加速度，曾經在試車時創下由靜止加速到時速96公里只需大約1.69秒。

有說Aspark Owl初期只會量產50部，至於售價，基本版為290萬歐元（約2585萬港元），顧客可以5萬歐元預訂。據主辦展覽的國際車展（香港）管理有限公司表示，該公司已取得Aspark Owl的香港代理權。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]