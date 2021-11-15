Facebook「客服」自白：廣告很難

落廣告也很難，品牌和中小企負責人都常投訴為何自己在社交媒體和Google落的廣告成效參差，也想向我們營銷公司八卦是否有些隱藏設定。我最基本回應就是不要再當Boost Post這個功能萬能，真正想做好Facebook和Instagram的廣告一定要用Ad Manager，否則你當是交學費好了。

曾經有行家朋友向我訴苦，有一間中小企的客戶因為聽說A/B Testing測試很重要，就要求他們去做，怎料客戶廣告投放其實是港幣$500，他哭訴不是自己小看那$500的廣告費，而是在做A/B Testing未看到結果錢都用完了。我倒欣賞那位積極學習營銷知識的客戶，但看來也更需要了解如何執行。另一個常見的情況就是過分迷信對廣告目標對象設定能帶來的成效。廣告目標對象的設定很重要，但花太多時間去鑽研調整，卻忽略了廣告內容本身，甚至是產品服務本身，實在有點本末倒置了。廣告有如咪高峰，可以放大聲音，但是如果本身聲音沙啞，拿着最好最大聲的咪高峰，結果就是讓全世界聽到令人討厭沙啞的聲音了。

我見品牌和中小企在廣告製作和投放普遍有以下三個弱點。第一，缺乏優質有創意的內容，Susie Marino最近在Wordstream發佈了一些廣告數據，其中提及了有94%的人會跳過廣告直接瀏覽內容。這個大概會嚇怕了打廣告的朋友。我仍然相信廣告投放是重要的，但需要配合創意的內容包括圖片、文字和錄像。

第二，沒有整合的策略，數碼的廣告投放切忌以車仔麵點菜落單模式運作，每一個接觸點Touch Point用戶和用戶特性都不盡相同，需留意的是接點之間的連結。例如在Facebook打完一個廣告，連繫到網站後，是否有一個Retargeting的廣告去追蹤？產品放到購物車沒有買單，是否有一個電郵或限時優惠去跟進？

第三，缺乏長遠的策劃，雖然營銷有很多自動化，但廣告的內容和設定絕對不是一次做好就可以置之不理。數據顯示只有10%的廣告投放者有每週優化Google的廣告。其實時間時段不同用戶的反應也不同，加上同一廣告客戶會有廣告疲勞Ad Fatigue，所以隨結果更新設定和改變廣告內容很重要。

不要神化打廣告就是萬能，數據提到有96%的消費者實在不信任廣告，然後YouTube有付費跳過廣告的功能，Twitter也推出Twitter Blue同樣避開廣告。Facebook又陸續調整部份「敏感」和「過分詳盡」例如種族性取向相關群組的對象設定。看來了解你目標客戶喜好，比跟着媒體平台功能走應該更容易。

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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