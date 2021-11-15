奧園蝕讓港物業套9億元

持羅便臣道舊樓 原預計可售22億人幣

集團指，將以出售銷售股份及轉讓股東貸款方式，向新永投資發展有限公司賣出旗下3家公司股權；涉及資產為西半山羅便臣道63至67號燕貽大廈約86.41%業權，而集團早於2019年3月就項目申請強拍，並已排期於明年審理。

此前，奧園曾估計將上述項目重建後，可售資源高見22億元人民幣，但現時以9億元出售。集團透露，以所得款項淨額與帳面值之間的差額計算，上述出售事項估計虧損近1.77億元；集團又指，出售事項所得款項計劃用於償還貸款融資，以及作集團一般營運資金。

受恒大（3333）事件牽連，奧園的財務狀况近日亦備受關注，其債價早前亦一度大跌。據集團早前於內地公告披露，至2022年1月底，集團需償付20.16億元人民幣的ABS及ABN等資產抵押證券，連同境外公開發行的美元債券涉及6.88億美元（約53.7億港元），意味集團未來數月需清還債務多達約78.3億港元。

融創系配股共套近74億

另一方面，融創中國（1918）昨日公布，由集團主席兼執行董事孫宏斌家族信托持有的融創國際投資控股、配售3.35億股股份；每股配售價15.18元，較集團上周五（12日）收市價17.04元折讓10.9%，合共涉資約50.85億元。

至於融創服務（1516）則以每股14.75元、配售1.58億股股份，較上周五收市價16.56元，同樣折讓10.9%；扣除相關費用後，是次配售所得款項達23.1億元。

集團表示，預期上述配股可合共籌集約73.43億元；其中一半款項將用於償還貸款，另一半則用作日常營運。另孫宏斌同時將自有資金4.5億美元（約35.1億港元），以免息貸款形式供給集團作經營發展之用。