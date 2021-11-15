網信辦：擁逾百萬用戶科企境外上市 須經審查

生物特徵禁成唯一認證方式

據草案條例規定，涉100萬人以上個人信息的數據處理者赴國外上市、可能影響國家安全的數據處理者赴港上市，以及掌握關乎國家安全的互聯網平台合併、重組、分立，均須申報審查。

此外，大型互聯網平台在境外設立總部或者營運和研發中心時，亦須向網信部門報告。

此外，草案亦將建立數據分級保護制，分為一般、重要及核心數據，重要數據處理者須成立數據安全管理機構，並自行或委托數據安全服務機構每年展開一次評估。

草案要求，處理個人生物識別、宗教信仰、行蹤軌迹等敏感個人信息須獲用戶同意；未滿14歲的個人信息，須取得其監護人同意。草案亦指，利用生物特徵進行身分認證，須對必要性、安全性作風險評估，不得將人臉、步態、指紋、虹膜、聲紋等生物特徵作為唯一身分認證方式，以強制用戶同意收集。

每年委託第三方審計平台數據安全

至於互聯網平台，在收集個人信息用於個人化推薦時，須獲用戶同意推送，並允許用戶重置、修改並調整針對其推送參數。大型互聯網平台須就平台規則、私隱政策或對用戶權益有重大影響的修訂，經第三方機構評估，並獲網信部門同意。另外，亦須每年委託第三方審計平台數據安全、開發利用等情况，並披露相關結果。