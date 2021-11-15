恒安標準人壽：投連險免費換馬受捧

無懼證監加強規管 料符新規

近期，證監加強規管投連險，其中須列收費標準及加設審批「快速通道」，劉東煜表示，不擔心監管收緊及提高收費透明度，認為公司產品設計應會符合監管機構新的規格。例如恒安標準只有一個收費，投資者較清楚收費。

劉東煜續稱，公司加強與經紀公司及基金公司的合作關係，基金選擇達250多隻。近年投資者偏好主題式投資，如科技、雲計算、健康護理及ESG等，公司也有提供相關選擇令投資者可隨時轉換基金，而轉換基金不涉及費用。近期也新增定期派發現金股息的投資選擇，以滿足投資者在波動市况下追求較穩定的收入。

本港正經歷新一波移民潮，若移民到高稅國家或地區，以資產增值為例，是需要報稅的，投連險的特點就是資產並不是由投保人直接持有，是由保險公司持有的。換言之，只要合乎相關國家或地區的規則，在保單內的增值一般不需要繳納增值稅。

港移民潮 投連險毋須繳增值稅

劉東煜表示，亦有客戶透過保險處理高稅國家稅務及遺產規劃。她認為，投連險結合了投資管理與資產傳承的特性，亦適合作為退休策劃的一部分。